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Владимир Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента РФ. Такие данные привели в ЦИК России.

Следом расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 6,65% голосов. После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

В комиссии уточнили, что в общей сложности на выборах в Москве было 128 территориальных избирательных комиссий.

По данным Центризбиркома, в ходе дистанционного электронного голосования Путин набрал 89,1%, Даванков – 4,4%, Харитонов и Слуцкий – 3,3% и 3,2% соответственно.

Между тем стало известно, что после обработки 99,65% протоколов в РФ Путин лидирует с 87,32% голосов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин уже определился со страной первого зарубежного визита после президентских выборов в РФ. Власти своевременно сообщат о предстоящей поездке, уточнил он.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%