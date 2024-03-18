Памфилова заявила об отражении 12 миллионов DDoS-атак на ресурсы ЦИК РФ

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На ресурсы Центризбиркома РФ (ЦИК) в ходе выборов президента России было осуществлено 12 миллионов DDoS-атак, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Степень агрессивного воздействия была небывалой. Никогда мы такого не испытывали", – отметила она.

По словам Памфиловой, системы ЦИК отработали штатно, несмотря на то что общее число DDoS-атак было в 150 раз больше, чем обычно.

С первого дня голосования на сайт Центризбиркома было совершено свыше 19 800 потенциально опасных воздействий, добавила она. Кроме того, с начала выборов было заблокировано свыше 420 000 DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, основной удар пришелся на портал голосования.

По данным ЦИК по итогам подсчета 99,4% протоколов, на президентских выборах РФ побеждает Владимир Путин, набирая 87,32% голосов. На втором месте расположился кандидат от фракции КПРФ Николай Харитонов с 4,32% голосов, а следом – Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,79% голосов. На последнем месте оказался Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.

До этого Памфилова рассказывала, что Центризбирком официально подведет итоги выборов в четверг, 21 марта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно