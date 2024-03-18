Глава ЦИК назвала жестом отчаяния порчу бюллетеней на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Попытки испортить бюллетени во время голосования на президентских выборах в РФ являются жестом отчаяния со стороны антироссийски настроенных граждан. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1" в программе "60 минут".

"Предполагая, какой результат (в ходе выборов. – Прим. ред.) будет получен, они планировали массово заливать ящики с бюллетенями, чтобы их испортить", – сказала она и добавила, что силы таких людей скудны и жалки внутри страны.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию на президентских выборах. С ее слов, значительных изменений в избирательную систему РФ вносить не стоит, поскольку, считает она, механизм является "совершенным". Матвиенко уточнила, что отдельные акции людей, попытавшихся воспрепятствовать волеизъявлению граждан, были незначительными и никак не повлияли, однако они имели место.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК