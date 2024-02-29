Крынки и территория вокруг полностью зачищены – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Село Крынки в Херсонской области и территория вокруг полностью зачищены, однако попытки ВСУ высадиться на острова в пойме Днепра, заявил глава региона Владимир Сальдо. Его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что на берегу российские военные контролируют обстановку.

Ранее сообщалось, что ВС РФ точными ударами артиллерии и БПЛА по расположениям Вооруженных сил Украины не дают им переправиться с правого берега Днепра у Крынок.

Российские операторы БПЛА и военнослужащие вскрывают расположение вооружения и техники украинской стороны, их наблюдательных пунктов и позиций на правом берегу Днепра и, уничтожая цели, не дают противнику подготовиться и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок.

Владимир Путин заявил, что село Крынки в Херсонской области находится полностью под контролем ВС РФ. Однако он не исключил, что вражеские войска попробуют вновь атаковать населенный пункт.

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод