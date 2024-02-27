ВС РФ не дают ВСУ переправиться с правого берега Днепра у Крынок

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ точными ударами артиллерии и БПЛА по расположениям ВСУ не дают им переправиться с правого берега Днепра у Крынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении уточнили, что российские операторы БПЛА и военнослужащие вскрывают расположение вооружения и техники украинской стороны, их наблюдательных пунктов и позиций на правом берегу Днепра и, уничтожая цели, не дают противнику подготовиться и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок.

Ранее Владимир Путин заявил, что село Крынки в Херсонской области находится полностью под контролем ВС РФ. Однако он не исключил, что вражеские войска попробуют вновь атаковать населенный пункт.

Также подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении. По данным МО РФ, российские военные улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

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