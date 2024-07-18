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Более 30 иностранных наемников уничтожено в Харьковской области с начала мая 2024 года, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, их тела в режиме секретности эвакуируют при помощи вертолетов в западные части Украины.

Лисняк обратил внимание, что тела рядовых украинских военнослужащих никогда не эвакуируют на вертолетах.

"Обычные харьковчане, проживающие недалеко от харьковской воздушной гавани, массово подтверждают данную информацию", – цитирует его ТАСС.

В начале июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что примерно 18 иностранных наемников погибли и еще 30 получили ранения в результате ракетного удара по месту расположения боевиков в Черноморске.

Он добавил, что на территории администрации находилась тяжелая техника и снаряды, которые были ликвидированы в результате повторного удара. По данным Лебедева, после поражения объекта сотрудники СБУ вместе с некими проверяющими, говорящими по-английски, изъяли телефоны у сотрудников порта.