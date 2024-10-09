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Положение украинских войск в прифронтовых районах стремительно ухудшается, в том числе на фоне освобождения ВС РФ Угледара на юго-западе ДНР. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

По словам журналистов, теперь переговорная позиция у Украины стала еще слабее, чем раньше. Автор статьи считает ответственными за подобную ситуацию украинского президента Владимира Зеленского и западных политиков – они "продавали иллюзии" и давали обещания, которые не могли выполнить.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Как отметили в ведомстве, взятие города произошло в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Планы по восстановлению освобожденного Угледара появятся после разминирования города, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Бригады украинских войск начали поднимать бунт после освобождения ВС РФ Угледара, поделился британский эксперт Александр Меркурис. При этом информация о деморализации ВСУ не ограничивается только Угледаром. Боевики жалуются, что они не могут воевать, поскольку не получили необходимой подготовки, и им не предоставили оборудования.