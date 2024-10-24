Потери ВСУ на курском направлении превысили 26,2 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили 26 222 военных и 176 танков, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные уничтожили 93 боевые машины пехоты ВСУ, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

По данным оборонного ведомства, ликвидированы 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, к середине октября армия Россия смогла освободить около половины территорий региона, занятых противником.

Более того, российская армия готовит плацдарм для начала боев за город Суджу. По данным СМИ, до оборонительных позиций украинских военных осталось чуть больше двух километров.