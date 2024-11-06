Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 30 тыс военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боев в Курской области составили 30 050 военных и 184 танка, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВСУ лишились на этом направлении 115 БМП, 107 бронетранспортеров, 1 088 боевых бронемашин, 817 автомобилей, 261 артиллерийского орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК и другой техники.

Ранее в украинской Верховной раде предположили, что главком ВСУ Александр Сырский готовится вывести солдат из российского региона. При этом Владимир Путин уверен в скором освобождении области от солдат противника.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

