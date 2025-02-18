Мужчину с острым инфарктом миокарда спасли в сосудистом центре в Реутове

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи регионального сосудистого центра Реутовской больницы успешно провели операцию и спасли 62-летнего пациента с острым инфарктом миокарда, передает телеканал "360" со ссылкой на заведующую отделением анестезиологии-реанимации Юлию Ляпину.

Незадолго до попадания в клинику мужчина почувствовал одышку и пожаловался на боль в грудной клетке, тогда родственники вызвали врачей. Однако по дороге в больницу у пациента остановилось сердце.

По прибытии врачи провели реанимационные действия и приняли решение о необходимости операции.

"Была выполнена коронароангиография со стентированием сосудов сердца – малотравматичная операция на сосудах, имеющих атеросклеротические изменения", – рассказала Ляпина, пояснив, что операция направлена на восстановление проходимости коронарных артерий.

После проведенного хирургического вмешательства состояние пациента пришло в норму. Мужчина пришел в себя и смог дышать самостоятельно. Сейчас его уже отправили на амбулаторное лечение.

Между тем в Детской клинической больнице имени З. А. Башляевой врачами была проведена операция по спасению восьмилетней девочки, которая проглотила 46 магнитных шариков.

Перед попаданием в больницу прошло три дня. Изначально родители списали рвоту на укачивание в машине, а разжиженный стул и боли в животе объяснили некачественной едой в кафе на трассе. Лишь после возвращения домой девочка призналась, что в путешествии ей стало скучно и она глотала блестящие шарики.

