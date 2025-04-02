Врачи в Подмосковье прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге

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В Московской области врачи успешно прооперировали двухлетнего ребенка с шестью пальцами на ноге. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Пациент поступил в консультативно-диагностическую поликлинику Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Медики выявили у него наследственный порок развития большего количества пальцев – полидактилию.

По словам главврача медучреждения Александра Григорьева, благодаря операции ребенку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте.

Пациента уже выписали домой. Ему предстоит пройти реабилитацию, после чего он сможет вести обычный образ жизни.

Ранее подмосковные врачи вылечили 5-летнего ребенка, у которого обнаружили редкий вид паразита – анкилостому. Пациент поступил в Раменскую больницу с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпанием на коже. В ходе обследования у него обнаружили воспаление аппендикса, гнойный выпот в брюшной полости и отечность подвздошной кишки.

Медики удалили ребенку аппендикс, в котором и оказался паразит. После хирургического вмешательства самочувствие ребенка улучшилось.