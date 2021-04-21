Экс-министр экономики рассказал, как изменится курс рубля после послания Путина

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Содержание послания Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли сможет вызвать значительные колебания на валютном рынке, полагает бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

"На курс рубля гораздо больше влияют цена на нефть и ожидание возможных будущих санкций. После послания президента в этом смысле ничего не изменится, поэтому я не думаю, что будут кардинальные скачки курса. Думаю, что он примерно сохранится на прежнем уровне", – сказал экс-министр в эфире радио Sputnik.

Однако Нечаев отметил, что оказать влияние на курс рубля может та или иная трактовка слов президента России инвесторами, особенно если их воспримут как сигнал к обострению противостояния с Западом.

"Если слова президента во время послания будут восприняты как дальнейшее обострение "санкционной войны", то это будет дополнительным фактором ослабления рубля. Если инвесторы по риторике президента сделают выводы, что в ближайшее время геополитические риски не уменьшатся, то это будет давить на курс рубля", – подытожил Нечаев.

21 апреля Путин в 17-й раз огласит ежегодное послание Федеральному собранию. В нем президент России традиционно даст оценку положению дел в стране. Это первое масштабное мероприятие года с участием главы государства, которое пройдет полностью в очном формате.

Ранее президент заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.