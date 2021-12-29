ПФР расширит перечень мер социальной поддержки в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пенсионный фонд России (ПФР) с 2022 года начнет предоставлять гражданам отдельные виды поддержки, которые сейчас назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что условия назначения мер поддержки не меняются. Для их оформления по прежнему требуется подача заявления. Однако процедура получения после перехода в ПФР будет постепенно упрощаться.

"В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств", – поясняется в сообщении.

Так, например, в 2022 году для семей погибших военнослужащих отменят обязанность раз в полгода представлять платежки для подтверждения расходов на коммунальные услуги, чтобы получить компенсацию. Запрашивать эти сведения ПФР будет из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

"В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ", – добавили в фонде.

В будущем каналы оформления пособий планируют расширять. Кроме того, появится и возможность подачи заявлений в электронном виде через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются в 2022 году.

Уточняется, что обратиться за выплатами будет возможно не только через офисы ПФР, но и через МФЦ. А сроки оформления большинства выплат сократятся в два раза: рассматривать заявления в ПФР будут от пяти до десяти дней. Аналогичное количество времени займет и перечисление средств.

Однако срок оформления может быть увеличен в том случае, если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в фонд необходимые для принятия решения по выплате сведения.

В фонде подчеркивают, что меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать с 2022 года, охватят более 2 миллионов человек. Объем выплат гражданам в течение года достигнет почти 120 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования планируют объединить к 1 января 2023 года. Данная инициатива рассматривалась в рамках работы российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.