ПФР и ФСС планируют объединить к 2023 году

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования планируют объединить к 1 января 2023 года, передает ТАСС.
По информации секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, данная инициатива рассматривалась в рамках работы российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"В рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения", – уточнили в секретариате.
Как ранее заявляла Голикова, процесс объединения ПФР и ФСС должен быть осторожным. Кроме того, ожидается, что решение по данному вопросу следует сопроводить переходным периодом.
Впервые вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов был поднят в 2018 году. Тогда обсуждалась возможность соединить ПФР, ФСС и Фонд обязательного медстрахования.
Заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова ранее объяснила, что в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года.
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