В Госдуме предложили пересмотреть присвоение звания "Ветеран труда"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В РФ необходимо пересмотреть присвоение звания "Ветеран труда", заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
Он уточнил, что сегодня одним из вариантов получить данный статус является начало работы во время Великой Отечественной войны и общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет – для мужчин.
"Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов", – сказал Щапов.
Парламентарий подчеркнул, что список профессий, подпадающих под действие данных льгот, составляет федеральный центр. При этом ответственность за назначение статуса лежит на регионах.
Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.
Она также добавила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий в текущем году коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.
В России пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции
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