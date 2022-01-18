В Госдуме предложили пересмотреть присвоение звания "Ветеран труда"

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В РФ необходимо пересмотреть присвоение звания "Ветеран труда", заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он уточнил, что сегодня одним из вариантов получить данный статус является начало работы во время Великой Отечественной войны и общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет – для мужчин.

"Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов", – сказал Щапов.

Парламентарий подчеркнул, что список профессий, подпадающих под действие данных льгот, составляет федеральный центр. При этом ответственность за назначение статуса лежит на регионах.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Она также добавила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий в текущем году коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.

