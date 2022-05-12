Россиянам рассказал, как изменятся выплаты пенсий в июне

В июне некоторых российских пенсионеров ожидает индексация пенсий. В частности, их увеличат тем, кто уволился с работы в феврале. Кроме того, с приходом первого летнего месяца по новым правилам будут начислять страховые пенсии по потере кормильца. Рассказываем об этих и других изменениях.



Пенсии неработающим пенсионерам

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что пенсионерам, которые уволились в феврале этого года, увеличат пенсию с 1 июня. Индексация произойдет автоматически, специально подавать заявление для этого не требуется.

Начиная с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную к ней выплату без учета проводимых индексаций. Однако когда они прекращают трудовую деятельность, то начинают получать пенсию с учетом всех индексаций в период своей работы, рассказал Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Когда пенсионер оставляет рабочее место, он имеет право получить все индексации за весь период времени, когда продолжал трудиться в пенсионном возрасте. То есть, если он остался на рынке труда год, ему за год проиндексируют пенсию. Если он работал два года, значит, за два и так далее", – рассказал Сафонов.

Он добавил, что пенсионер начнет получать проиндексированную в полном размере пенсию лишь спустя три месяца после увольнения.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ В феврале вы оставили работу. Пройдет март, апрель и май, и только в июне вы получите индексацию. Пенсия будет перерассчитана за весь период, когда вы работали.

Специалист подчеркнул, что три месяца после увольнения пенсионеру также компенсируют. Индексация после увольнения – это не разовая акция, а регулярная процедура, подчеркнул Сафонов. "Каждый месяц так происходит с теми пенсионерами, кто оставил работу. То есть те, кто оставил работу в марте, тоже получат индексацию, но уже в июле", – добавил эксперт.



Выплаты по потере кормильца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 июня в России вступит в силу закон, который изменит порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. ПФР продлит соответствующие выплаты до 1 сентября совершеннолетним выпускникам школ.

Если они подтвердят поступление в вуз или колледж, то смогут претендовать на поддержку и после 1 сентября. Необходимое условие для этого – выпускники не должны быть официально трудоустроены. В таком случае материальную помощь будут выплачивать гражданам во время учебы до достижения 23 лет.

Соответствующее нововведение исключает ситуации, когда совершеннолетние выпускники, получающие пенсию по потере кормильца, в промежутке между окончанием учебы в школе и поступлением в вуз или колледж оказываются без средств к существованию.



Доплата за солидный возраст

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пенсионерам, которым исполнится 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2022 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564 рубля 31 копейку в месяц. После удвоения размер выплаты составит 13 128 рублей 62 копейки, по данным ПФР. В Пенсионном фонде подчеркнули, что пенсионеру не придется подавать никаких заявлений. Прибавка назначается автоматически в месяц исполнения 80 лет, а выплачивается со следующего месяца.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Cчитается, что граждане, достигшие возраста 80 лет, нуждаются в большей степени в медицинском обслуживании и приобретении лекарств. Поэтому государство осуществляет прибавку к пенсии. Дополнительная выплата призвана компенсировать растущие расходы на медицинское обслуживание и приобретение лекарств.

Эксперт пояснил, что повышение фиксированной выплаты коснется лишь тех, кто получает страховую пенсию по старости. Таким образом, граждане, достигшие 80-летнего возраста и получающие социальную пенсию, не могут претендовать на доплату.

18 984 рубля .

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в России в среднем в 2022 году составляет

"Возьмем для примера пенсионера со средней пенсией в 18 984 рубля. По достижении 80 лет у получателя страховой пенсии по старости она увеличится на 6 564,31 рубля – до 25 548,31", – заключил Сафонов.

Ранее Владимир Путин заявил, что решения относительно внеочередной индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетников будут приняты в скором времени.

