Выпускникам школ сохранят пенсию по потере кормильца до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совершеннолетние выпускники продолжат получать пенсию по потере кормильца до 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве рассчитывают, что законопроект, который устанавливает норму о непрерывности выплат, будет принят до конца учебного года, в настоящее время он прошел второе чтение в Госдуме.



"Чтобы нормы закона оперативно начали действовать, уже сейчас начали процедуру изменений правил выплаты пенсий. Правилами закрепляется, что 18-летние выпускники продолжат получать пенсию до 1 сентября, вне зависимости от результатов поступления. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию и дальше – на протяжении всего периода учебы, до наступления 23 лет", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В настоящее время выплата пенсии по потере кормильца прерывается у выпускников школ, которым летом исполняется 18 лет, и восстанавливается после поступления в вуз или колледж.

Ранее правительство РФ направило более 500 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Это сумма на год, и речь о пособиях для малообеспеченных. В зависимости от ситуации в семье размер пособия в среднем составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.