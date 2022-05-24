Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

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Госдума приняла закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения. Соглашением сохраняются пенсионные права граждан, приобретенные в советское время.

В настоящее время ведется работа по заключению новых соглашений, основанных на принципе пропорциональности, которые предусматривают экспорт пенсий одним государством, где были заработаны соответствующие права, в страну постоянного проживания человека.

Теперь пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществлять по национальному законодательству или новым соглашениям.

Ранее сообщалось, что проект о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином РФ и Центробанком, могут внести в Госдуму в 2022 году.

Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

