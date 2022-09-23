Как оформить универсальное пособие для семей с детьми

С 1 января 2023 года российские семьи с низкими доходами смогут подать заявление на универсальное пособие. Оно объединит ряд ранее введенных социальных выплат. Рассказываем, кому полагается денежная помощь и как ее получить.



Кому полагается пособие?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Денежные выплаты будут предоставлять семьям с детьми до 17 лет, испытывающим финансовые трудности. Также обратиться за материальной поддержкой смогут нуждающиеся женщины, которые состоят на учете с ранних сроков беременности.

Универсальное пособие объединит все "детские выплаты". Среди них – поддержка для незастрахованных граждан по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, выплата на первого ребенка. Также пособие на третьего ребенка, которое действует только в 78 регионах. Сюда же относятся выплаты на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет.





Антон Котяков министр труда и социальной защиты РФ Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

Котяков отметил, что универсальное пособие распространится на семьи, где воспитываются около 10 миллионов детей. На его выплату из федерального и регионального бюджетов направят 1,7 триллиона рублей.



Сколько можно получить?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Размер универсального пособия будет зависеть от материального положения семьи и места проживания. Выплата составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2023 году по РФ в среднем это 7, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, благодаря универсальному пособию вырастет размер денежной помощи нуждающимся беременным женщинам.

"Он будет составлять не 50% прожиточного минимума, как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного – то есть увеличится до 15,7 тысячи рублей в среднем по стране", – пояснил Котяков.



Что еще изменится?

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На детей до трех лет разрешат получать пособие из бюджета вне зависимости от очередности рождения. Кроме того, с 1 января 2023 года появится дополнительная возможность использования средств материнского капитала.

В частности, это касается семей, у которых доход не выше двух прожиточных минимумов на человека. Они смогут оформить ежемесячную выплату из маткапитала, при этом очередность рождения детей учитывать не станут.

Сегодня такой вариант поддержки распространяется только на семьи, где родился или был усыновлен второй ребенок.

"При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты – и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 тысяч рублей", – подчеркнул Котяков.



Как оформить выплаты?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Документы на оформление универсального пособия и ежемесячных выплат из маткапитала начнут принимать с 1 января 2023 года. Причем достаточно будет одного заявления без дополнительных справок.





из сообщения Минтруда Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в Фонд пенсионного и социального страхования или в центры "Мои документы".

