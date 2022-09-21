В ГД предложили увеличить пособие для беременных до 200% прожиточного минимума

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Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение в правительство законопроект о повышении пособия для беременных до 200% прожиточного минимума, если воспитывать ребенка будет мать-одиночка. Об этом сообщает газета "Известия".

В случае, если семья окажется полноценной, сумма пособия может составить до 100% от прожиточного минимума.

Кроме того, депутаты предложили расширить критерий нуждаемости в пособии. Сейчас выплата предполагается только для женщин, вставших на учет по беременности в первые 12 недель, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума.

Таким образом, в Москве сумма может составить более 20 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – свыше 14 тысяч рублей, в Липецкой области будет превышать 11,5 тысячи рублей.

По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, подобный законопроект поможет миновать демографической ямы.

"Из-за инфляции подход в назначении пособия беременным очевидно надо пересмотреть. Потому что, во-первых, речь идет о небольших суммах, а во-вторых, далеко не каждая женщина может на это претендовать. С оформлением пособий у женщин вообще бывают проблемы", – сказала один из авторов законопроекта, зампред комитета по просвещению Яна Лантаратова.

По данным пресс-службы кабмина, в 2023 году на подобные цели в РФ будет заложено около 92 миллионов рублей. Сейчас же на эти цели выделено 24,6 миллиона рублей.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что повысить необходимо и пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также от 8 до 17 лет.

Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, представитель фракции КПРФ Нина Останина отметила, что поддержит законопроект.

По словам главы "Политической экспертной группы" Константина Калачева, подобный законопроект поможет снизить количество абортов в РФ. Он добавил, что с учетом существующих демографических проблем в РФ молодых матерей необходимо поощрять.

Ранее Общественная палата РФ предложила выплачивать семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей.

Подобная мера позволит решить демографическую проблему, отметил глава профильной комиссии ОП Сергей Рыбальченко. Он добавил, что согласно экспертной оценке, за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей.