На госуслугах появится возможность оформить три вида пособий на детей одним заявлением

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С июля на госуслугах появится возможность оформить три вида пособий на детей, заполнив всего одно заявление, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем телеграм-канале.

Среди выплат, получить которые можно будет, оформив одно заявление, – пособие при рождении или усыновлении первого ребенка, пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, установление статуса многодетной семьи.

При этом, как уточнили в ведомстве, специалисты госуслуг сами определят, на предоставление каких услуг могут рассчитывать граждане, и заявление будет отправлено по назначению.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком в РФ вырастет до 57 400 рублей к 2025 году. На сегодняшний день россияне могут рассчитывать максимум на 37 900 рублей.

Также, как сообщили в Минтруда, верхняя планка пособия по беременности и родам через три года составит 660 900 рублей. В настоящее же время положено 435 900 рублей.