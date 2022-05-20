Максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс рублей в РФ к 2025 году

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России вырастет до 57 тысяч 400 рублей. Правда, произойдет это, предположительно, в 2025 году, когда введут единый тариф на все виды социального страхования. Такие прогнозы дают в Минтруде.

Сейчас можно рассчитывать максимум на 37 тысяч 900 рублей. Верхняя планка пособия по беременности и родам через три года составит 660 тысяч 900 рублей. Сейчас положено 435 тысяч 900 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

