Проект "Музыка в метро" стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Проект "Музыка в метро" стартовал в столичной подземке 8 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного Дептранса Максима Ликсутова.
"Мы сохраним все условия (антиковидные. – Прим. ред.), как и было ранее, мы будем также мыть все поверхности в том же режиме, как это было за последний год, несмотря на снятие некоторых ограничений. <...> Но при этом с сегодняшнего дня в метрополитене возобновляется проект "Музыка в метро", – сказал Ликсутов.
Пока что музыкантам будут доступны те же площадки, что и раньше, однако позже их список пополнится еще 5–6 местами. По словам главы Дептранса, с приходом весны этот проект позволит пассажирам прочувствовать атмосферу столичного метрополитена.
Ранее в Москве открылся сезон проката электросамокатов. Пока столицу обслуживает один оператор, однако по мере улучшения погоды их число будет расти. По словам Ликсутова, в этом году сервис кикшеринга запустили рекордно рано.
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