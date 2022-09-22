Эксперт назвал плюсы универсального пособия для малоимущих семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Универсальное пособие для семей с низкими доходами будет проще получить, однако спорные ситуации при решении о его выплате не исключены. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал выплату универсального пособия для семей с низкими доходами. Новая мера будет введена с 1 января 2023 года. Пособие объединит в себе ряд уже действующих мер соцзащиты, в частности выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17. Средний размер пособия на одного ребенка составит 7–10,5 тысячи рублей или 14 тысяч в зависимости от нуждаемости семьи, уточнили в Минтруде.
Он подчеркнул, что получать универсальное пособие станет проще: не нужно будет предоставлять разные типы документов по разным случаям. "Премьер-министром ранее был анонсирован переход на проактивные выплаты пособий. Сама система будет следить за доходами граждан. И если информация показывает, что семья оказалась в бедности, очень просто начислять на карту необходимые денежные средства", – сказал он.
Однако система может не учитывать пограничные ситуации: к примеру, если разница между порогом бедности и доходами семьи крайне незначительна, указал Сафонов. Таким образом, возникает социальная несправедливость. В этих случаях государство должно принимать решение в пользу граждан, убежден он.
Также система не исключает и наличие ошибок в расчетах финансового состояния малообеспеченных. "Ее алгоритмы могут не учитывать реальные жизненные обстоятельства, которые не попали в статистику, которую она собирает. Должна быть возможность обратиться в систему социальной защиты по месту жительства и указать обстоятельства, которые привели к неправильным расчетам", – заключил Сафонов.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею о выплате универсального пособия для семей с низким доходом. Инициатива позволит уравнять разные категории нуждающихся в поддержке граждан, считает она.
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