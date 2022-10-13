Семьям погибших в спецоперации добровольцев из Подмосковья выплатят по три миллиона рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Семьям добровольцев из столичного региона, погибших в ходе спецоперации на Украине, выплатят по три миллиона рублей. Соответствующий закон Мособлдума приняла сразу в трех чтениях.

"Решение принято. Закон принят", – сообщил глава ведомства Игорь Брынцалов.

Речь идет о проекте закона "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих".

Отмечается, что единовременная выплата составляет три миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи. Также утверждены изменения, позволяющие получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам умерших, если у погибших нет детей, родителей или супруга.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных жителей региона. Отмечалось, что семьи погибших получат материальную помощь – один миллион рублей каждой. Для них действуют все принятые меры региональной поддержки, также будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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