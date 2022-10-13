Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных жителей региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятеро мобилизованных жителей Челябинской области погибли, их семьям окажут необходимую поддержку. Об этом сообщило областное правительство.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", – рассказала пресс-служба правительства.

Семьи погибших получат материальную помощь – один миллион рублей каждой. Для них действуют все принятые меры региональной поддержки, также будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.

В правительстве не уточнили информацию о том, где и при каких обстоятельствах погибли мобилизованные, передает РИА Новости.

Ранее "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об освобождении от призыва на службу граждан, чей близкий родственник, с которыми они вместе жили, погиб после мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Мобилизованных из Хабаровского края проводили участники движения "Волонтеры Победы"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!