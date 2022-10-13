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Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных жителей региона
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пятеро мобилизованных жителей Челябинской области погибли, их семьям окажут необходимую поддержку. Об этом сообщило областное правительство.
"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", – рассказала пресс-служба правительства.
Семьи погибших получат материальную помощь – один миллион рублей каждой. Для них действуют все принятые меры региональной поддержки, также будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.
В правительстве не уточнили информацию о том, где и при каких обстоятельствах погибли мобилизованные, передает РИА Новости.
Ранее "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об освобождении от призыва на службу граждан, чей близкий родственник, с которыми они вместе жили, погиб после мобилизации.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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