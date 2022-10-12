Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на госуслугах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Граждане, желающие принять участие в спецоперации на Украине, могут подать заявку через портал госуслуг. Записаться в добровольцы можно после заполнения анкеты и выбора ближайшего военкомата. Ответ на это обращение человек получит в течение двух дней.

При этом если человек передумает становиться добровольцем, то он может не приходить в военкомат, так как заявка не создает юридических обязательств.

С момента запуска сервиса "Стать добровольцем" им воспользовались свыше 2 тысяч человек. В общей сложности на портале зафиксировали более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в спецоперации.

Один из добровольцев рассказал Агентству "Москва", что неплохо разбирается в истории, геополитике и экономике. По его словам, он оценил эту ситуацию и сделал аналитический выбор.

Другой гражданин поведал, что во временном пункте мобилизации мужчин полностью укомплектовывают.

"Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий, кормят бесподобно, вообще вопросов нет: суп, салат, мясо с рисом сегодня было на обед. Иду добровольцем, подал запись на госуслуги, соответственно, собрался, приехал сюда и вот стою перед вами. Это моя обязанность, мой долг. Все мои родные поняли, приняли это", – добавил москвич.

Для добровольцев наличие опыта военной службы необязательно. Они могут заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или иметь отношение к службе в любом силовом ведомстве.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

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