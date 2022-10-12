Налоговая начнет делиться с Минобороны информацией о мобилизованных – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба и Минобороны начнут делиться друг с другом информацией о мобилизованных. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на план первоочередных действий правительства по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации.

Близкий к кабмину источник объяснил такое решение стремлением оперативно предоставить призывникам меры поддержки. Правительство намерено утвердить постановление до 17 октября, а Минобороны и ФНС планируют подготовить совместный приказ до 20 октября.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян отметил, что военкоматам могли бы пригодиться данные, которыми обладает ФНС, об адресе проживания, количестве детей или подтвержденной инвалидности.

"Это могут быть сведения об уплате НДФЛ, которые дают понимание, где работает гражданин, на какой должности, в какой сфере. Также налоговые органы располагают сведениями о наличии у физических и юридических лиц востребованной при объявлении транспортной мобилизации техники, поскольку собственник уплачивает транспортный налог и налог на имущество организаций", – пояснил управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.

Ранее сообщалось, что "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о создании в России должности военного омбудсмена. Руководитель фракции Алексей Нечаев пояснил, что институт по защите прав военнослужащих сможет оперативно ликвидировать последствия "перегибов, которые военкомы и их окружение плодят". Депутат добавил, что военный омбудсмен будет востребован не только в период мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

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