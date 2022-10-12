В России может появиться должность военного омбудсмена

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о создании в России должности военного омбудсмена. Об этом сообщает "Газета.ру".

Руководитель фракции Алексей Нечаев пояснил, что институт по защите прав военнослужащих сможет оперативно ликвидировать последствия "перегибов, которые военкомы и их окружение плодят". Он напомнил, что сейчас за соблюдением правил мобилизации следят и уполномоченный по правам человека, и ОНФ, и губернаторы, однако все вопросы решаются в режиме ЧП.

"Когда люди знают, что за этим есть надзор, они будут осторожнее. А военная прокуратура, скорее всего, все-таки смотрит нарушения в самой армии, нежели в процессе мобилизации. Так что у нас должен быть независимый контроль", – отметил Нечаев.

Депутат добавил, что военный омбудсмен будет востребован не только в период мобилизации. По его словам, России нужна профессиональная армия и кто-то, кто будет на это работать.

"Потом, это очень небольшие деньги. Я думаю, что мы уложимся. У нас омбудсмены по детям и по правам человека стоят бюджету 15 млн рублей в год. Ну, это копейки! Поэтому лучше спасем несколько ситуаций, нам это окупится сторицей", – сказал Нечаев.

По законопроекту военного омбудсмена будет назначать президент на 5 лет. Уполномоченный должен быть старше 30 лет и иметь опыт правозащитной деятельности.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, как нужно действовать, если повестка в рамках частичной мобилизации пришла по ошибке. Он подчеркнул, что этот вопрос может быть решен только через военкомат. Краснов обратил внимание на то, что в комиссии по призыву вошли военные прокуроры, которым можно направить свое обращение.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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