Кабмин РФ разработает системы наставничества с привлечением участников СВО

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин поручил российскому правительству выработать систему наставничества с участием героев РФ и участников СВО на Украине. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением героев Российской Федерации и участников специальной военной операции", – говорится в документе.

Путин поручил предоставить доклад до 1 июня 2023 года, впоследствии отчеты следует передавать каждый год. Ответственными за проект стали премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.

Кроме того, глава государства поручил правительству до 1 декабря 2023 года одобрить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Проект разработают с комиссией Госсовета по молодежной политике с учетом Стратегии нацбезопасности.

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