Какие нововведения ждут россиян с 1 февраля 2023 года

С февраля жителей России ждет ряд важных нововведений. Они коснутся в том числе социальной сферы, госуслуг и льготной ипотеки. Подробнее – в материале Москвы 24.

Соцвыплаты и маткапитал

С 1 февраля более 40 различных выплат и социальных пособий увеличат на 11,9%. Расчет основан на индексе потребительских цен за прошлый год, уточнили в Минтруде РФ.

В частности, единовременное пособие при рождении ребенка теперь составит 22,9 тысячи рублей. Минимальная ежемесячная выплата по уходу за детьми будет равна 7,9 тысячи.

Кроме того, с 1 февраля вырастет материнский капитал – до 587 тысяч рублей (на 62,5 тысячи больше по сравнению с прошлым годом). Увеличится он и на второго ребенка – до 775,6 тысячи рублей (рост на 82,5 тысячи).

Проиндексируют также доплату при рождении второго, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, – до 188,6 тысячи.

В целом на индексацию соцвыплат власти выделили 152,4 миллиарда рублей, подчеркнули в Минфине РФ.

Система "Платон"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С 1 февраля вырастет плата за проезд по федеральным дорогам грузовиков весом более 12 тонн. Теперь система "Платон" будет начислять водителям на 30 копеек больше – конечная цена составит 2,84 рубля за километр пробега. При этом изначально эксперты предполагали, что плата вырастет на 44 копейки, отметили в Росавтодоре.

Проезд большегрузов сильнее всего отражается на состоянии дорожного полотна. Увеличение тарифа позволит поддерживать трассы в хорошем состоянии, подчеркнули в Минтрансе.

Госуслуги по биометрии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С 1 февраля россияне смогут использовать лицо и голос для входа на портал госуслуг. Однако сделать это получится только у тех, кто регистрировался в Единой биометрической системе.

Пока сдать такие данные можно только в отделениях банков. В будущем к ним добавятся МФЦ и специальное мобильное приложение. В последнем случае заявителю нужны будут паспорт и смартфон, у которого есть специальный NFC-модуль.

Правила охоты

С 3 февраля государство усилит контроль в сфере охоты. По новому закону инспекторы будут постоянно находиться в специальных пунктах и ежедневно перемещаться по определенной территории. Кроме того, сотрудникам разрешили применять физическую силу и оружие, чтобы задерживать нарушителей. Новые меры нужны для борьбы с браконьерами.

Квартиры для льготников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 4 февраля в России разрешат выдавать нуждающимся жилье, которое изначально предназначалось для уволенных в запас военных. До вступления закона в силу такие квартиры могли пустовать из-за смерти собственника, отказа от недвижимости или из-за переезда. У властей же не было полномочий передать жилье другим претендентам.

Среди категорий населения, кто сможет претендовать на квартиры, – ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, семьи с детьми-инвалидами и ветераны боевых действий.

Ипотека для IT-специалистов

С 7 февраля ипотеку для IT-специалистов по ставке до 5% годовых начнут выдавать по упрощенным правилам, сообщили в Минцифры РФ. Мера распространится на работников почти 20 тысяч аккредитованных компаний.

Для "IT-ипотеки" снизили требуемый уровень зарплаты: теперь для городов-миллионников этот показатель равен 120 тысячам рублей до вычета НДФЛ вместо 150 тысяч, для других населенных пунктов – 70 тысяч вместо 100. Однако это не касается Москвы: в столице сохранится порог в 150 тысяч.

Также правительство расширило возрастные рамки заемщиков. Теперь "IT-ипотеку" смогут получить специалисты от 18 до 50 лет включительно вместо предыдущей нормы в 22–44 года. При этом после оформления кредита специалист должен проработать в аккредитованной компании минимум пять лет (по предыдущим правилам требовалось трудоустройство на весь срок ипотеки).

Еще одно изменение – срок сохранения льготной ставки при увольнении. Если раньше она действовала три месяца, то по новым правилам – шесть.

Жизненно необходимые лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 28 февраля изменится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В частности, туда внесли новые лекарства для лечения ВИЧ, острого лимфобластного лейкоза и заболеваний сердца. В то же время из перечня вычеркнули "Мельдоний", уточнили в Госдуме.

Всего перечень насчитывает более 800 препаратов. Льготники могут получить их бесплатно по рецепту врача.

