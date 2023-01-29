Россиянам напомнили об индексации маткапитала с 1 февраля на 11,9%

Фото: depositphotos/vodolej

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 11,9%. Об этом напомнили в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

"Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей – на второго", – приводятся в сообщении слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Кроме того, до 22,9 тысячи рублей увеличится единовременное пособие при рождении ребенка, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 7,9 тысячи рублей.

Отмечается, что в последний месяц зимы вступает в силу также ряд других изменений. В частности, будет введен запрет на поставки нефти иностранным компаниям, присоединившимся к потолку цен на российские энергоносители.

Ранее правительство РФ одобрило ряд новых законопроектов о соцгарантиях для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В их числе проект о назначении страховой пенсии в случае потери кормильца в беззаявительном порядке и другие.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!