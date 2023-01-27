Маркировку воды для детского питания могут ввести в России

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Минпромторг предложил маркировать питьевую воду для детского питания в России. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Обязательная цифровая маркировка питьевой воды для детского питания может стартовать с 1 сентября 2023 года", – отмечается в проекте.

Согласно проекту постановления, необходимо маркировать воду в рамках товарной группы "Вода", не проводя дополнительные эксперименты.

Минпромторг отметил, что на данный момент 27 юридических лиц производят воду, которая предназначается для детского питания.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширил эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя федеральными специальными марками. 14 сентября 2022 года постановление кабмина вступает в силу, и эксперимент распространится на Москву, Брянскую и Владимирскую области.

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