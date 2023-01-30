Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В феврале россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные. Об этом напомнили в Роструде.

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Последний день рабочей недели, 22 февраля, будет сокращен на час.

Длинные выходные в последнем зимнем месяце обусловлены переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. При этом для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 25 февраля будет рабочим днем.

После праздничных выходных в феврале россиян ожидает отдых в Международный женский день, 8 марта.

Позже жители РФ будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Выходные в 2023 году также предусмотрены в честь Дня России – с 10 по 12 июня – и Дня народного единства – с 4 по 6 ноября.



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