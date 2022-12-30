В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следующие после новогодних каникул длинные выходные ожидаются в России с 23 по 26 февраля, в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

После этого выходной будет 8 марта, когда отмечают Международный женский день. С 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая пройдут майские праздники.

Празднование Дня России пройдет с 10 по 12 июня, а Дня народного единства – с 4 по 6 ноября.

Ранее сообщалось, что большинство россиян ждут длинные новогодние выходные и одобряют их. Результаты исследования показали, что 69% опрошенных ждут новогодние праздники, чтобы выспаться. 46% респондентов ответили, что им не дадут выспаться дети, поэтому у таких людей уже запланированы посещения новогодних елок, детских центров, кино и театров.



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