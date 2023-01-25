Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

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Владимир Путин согласился с предложением перенести День молодежи с фиксированной даты на последнюю субботу июня. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи президента РФ со студентами одна из учащихся высказала идею о переносе праздника, который в настоящее время отмечается 27 июня. По ее словам, обычно в это время студенты заняты работой и подготовкой к экзаменам.

"Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что в России многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни.

Ранее Путин отметил высокий уровень образования современной молодежи, а также ее любовь к Родине. Однако глава государства добавил, что есть и те, кто просто "по-тихому" уехал.

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