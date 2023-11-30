Мастер-классы для детей и взрослых пройдут на выставке "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Мастер-классы, посвященные росписи шоперов и деревянных значков, а также созданию чайного купажа, пройдут с 30 ноября по 3 декабря в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 30 ноября, в пространстве Москвы пройдет мастер-класс, на котором участники погрузятся в чайную культуру, узнают правила составления напитка и научатся различным способам его заваривания.

Ведущие мероприятия расскажут рецепт уникального авторского напитка "Московский чай", посетителям предложат различные добавки, которые придадут ему уникальность. Готовые сборы будут упакованы в крафт-пакеты, их можно будет украсить рецептом или пожеланием городу.

2 декабря состоится мастер-класс по росписи шоперов. Посетители выберут заготовки со столичными мотивами, к примеру, "Сердце столицы", символизирующее транспортные системы Большой кольцевой линии метро и Московского центрального кольца.

Данное мероприятие подойдет даже тем, у кого в целом нет навыков рисования, поскольку его будут проводить опытные мастера.

3 декабря пройдет еще один творческий урок, в рамках которого участники попробуют себя в создании деревянных значков. Так, гости пространства Москвы узнают основы росписи по дереву, разберутся в подходящих материалах и кистях, после чего создадут оригинальную поделку с изображением символа Москвы.

Все необходимые материалы можно будет получить на месте. Результат своей работы гости смогут забрать с собой. Мероприятия будут проходить без предварительной регистрации, принять участие в них смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ появились обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков. Информация об экспонатах доступна на русском, китайском, английском, немецком, французском и арабском языках.

До этого стало известно, что экспозиции Минтранса "Россия в движении" и Минстроя "Строим будущее" начали работу в рамках выставки-форума "Россия". В частности, Минтранс показал масштабную модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивную карту опорной сети автомобильных дорог и другое.

Световое шоу пройдет на ВДНХ в рамках выставки "Россия"