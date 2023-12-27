27 декабря, 14:56Город
Дептранс украсил фасады объектов столичного метро к Новому году
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Сотрудники столичного Дептранса украсили к Новому году фасады офиса метро на проспекте Мира, там появились звезды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, на выходе со станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро установили еловые рамки и елки красного цвета. А фасад электродепо "Варшавское" украсили елки с подсветкой и цифры 2024.
Кроме того, большой логотип Московского метрополитена из мишуры установили на семи станциях подземки:
- "Спортивная" – выход 1;
- "Динамо" – выход 2;
- "Смоленская" – выход 1;
- "Добрынинская" – выход 1;
- "Савеловская" – выход 1;
- "Чкаловская" – выход 7;
- "Трубная" – выход 2.
Также инсталляции находятся в вестибюле станции "Маяковская" (выход 1) и "Курская" (аванзал).
"Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Москву украсили праздничными плакатами к новогодним и рождественским каникулам. Их разместили на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.
Помимо этого, в этом году город украсили около 5 тысяч световых декоративных конструкций и более 1 тысячи искусственных елей с шарами и гирляндами.
Порядка 5 тыс световых конструкций украсили Москву к Новому году
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