Дептранс украсил фасады объектов столичного метро к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники столичного Дептранса украсили к Новому году фасады офиса метро на проспекте Мира, там появились звезды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, на выходе со станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро установили еловые рамки и елки красного цвета. А фасад электродепо "Варшавское" украсили елки с подсветкой и цифры 2024.

Кроме того, большой логотип Московского метрополитена из мишуры установили на семи станциях подземки:

"Спортивная" – выход 1;

"Динамо" – выход 2;

"Смоленская" – выход 1;

"Добрынинская" – выход 1;

"Савеловская" – выход 1;

"Чкаловская" – выход 7;

"Трубная" – выход 2.

Также инсталляции находятся в вестибюле станции "Маяковская" (выход 1) и "Курская" (аванзал).

"Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Москву украсили праздничными плакатами к новогодним и рождественским каникулам. Их разместили на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

Помимо этого, в этом году город украсили около 5 тысяч световых декоративных конструкций и более 1 тысячи искусственных елей с шарами и гирляндами.

Порядка 5 тыс световых конструкций украсили Москву к Новому году