Строительство школы-гиганта в ТиНАО завершат до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты в 2024 году завершат строительство школы в ТиНАО вместимостью 1,1 тысячи учеников с двумя спортивными залами и IT-полигоном. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

"Школа будет полностью соответствовать требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Трехэтажное здание строится по индивидуальному проекту и имеет Н-образную форму", – поделился он.

В пресс-службе уточнили, что площадь нового образовательного объекта составит более 20 тысяч "квадратов". Школа появится на территории строящегося жилого комплекса в поселении Московский.

Вместе с тем Бочкарев добавил, что в здании предусмотрены 44 универсальных и специализированных класса, чья вместимость будет составлять 25 человек, а также помещения для групп продленного дня. Там ребята будут изучать естественные науки, программирование и многое другое.

Ранее стало известно, что в этом году в ТиНАО завершат реконструкцию двух школ – в поселениях Краснопахорское и Новофедоровское. Как уточнил Бочкарев, работы ведутся за счет городского бюджета. При вводе в эксплуатацию новые здания обеспечиваются оборудованием и мебелью.

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