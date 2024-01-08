Три млн человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году Северный и Южный речные вокзалы посетили три миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Обновленные вокзалы действуют не только как транспортные объекты, но и как культурные площадки.

Они стали популярными местами для отдыха москвичей и гостей столицы.

"В этом году речные вокзалы приняли рекордное количество посетителей — более трех миллионов человек. Проведено больше 600 бесплатных мероприятий", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, только за этот сезон на каждой из площадок провели около 300 мероприятий. Он пообещал, что власти продолжат развивать речные вокзалы, в том числе в качестве культурных площадок.

Ранее сообщалось, что пользователи проекта "Активный гражданин" смогут выбрать мероприятия, которые организуют на Северном и Южном речных вокзалах в 2024 году.

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