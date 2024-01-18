Портрет городского волонтера составили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" в 2023 году провел три социологических исследования, посвященных портрету столичного волонтера. Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Участие в опросе приняли более шести тысяч человек и свыше 300 московских организаций. В результате исследования выяснилось, что москвичи представляют волонтером молодую девушку в возрасте 25 лет с высшим образованием и работой.

"Волонтерское сообщество столицы становится больше с каждым годом, к миру добрых дел в Москве приобщились уже более 1,2 миллиона москвичей, а к команде "Мосволонтера" присоединились 215 тысяч человек. Мы хотим, чтобы всем участникам волонтерского сообщества было комфортно и каждый нашел доброе дело по душе", – цитируют Драгунову на портале мэра и правительства Москвы.

Опрос, проведенный в 2023 году, показал, что в волонтерском сообществе преобладают женщины. Их оказалось 72,5% против 27,5% мужчин. Порядка 36,2% волонтеров в Москве имеют основную работу, 51,2% могут предоставить документ о высшем образовании.

Большая часть участников опроса интересуется событийным волонтерством – видом добровольной деятельности, которая востребована на крупных мероприятиях и форумах. 73,3% респондентов уверены, что от направления волонтерской деятельности зависит их частота участия в мероприятиях.

Порядка 28,5% становятся волонтерами ради выражения гражданской позиции, выполнения общественного долга и помощи окружающим, еще 27,7% стремятся реализовать личностный потенциал, 21,2% уверены, что это позволит установить контакты с единомышленниками.

Узнать подобную информацию о волонтерстве в Москве можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

До этого стало известно, что столичные волонтерские центры "Доброе место" в 2023 году посещали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Там для волонтеров проводят встречи с некоммерческими организациями, в рамках которых стороны могут обменяться идеями и опытом. Всего в центрах состоялось уже 750 мероприятий.



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