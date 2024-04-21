Свыше 1,5 тыс заказов выполнила бесплатная типография для столичных НКО с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Коворкинг-центры с начала 2024 года выполнили для столичных НКО более 1,5 тысячи заказов. Типографские услуги оказали на безвозмездной основе, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"С начала года поступило рекордные 1 500 заказов, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Бесплатная печать полиграфии помогает некоммерческим организациям планировать расходы и направлять средства тем, кому это необходимо", – цитируют Драгунову на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники центров помогают представителям НКО подготовить материалы к печати, а также обработать изданную продукцию. Типография может напечатать листовки, блокноты, брошюры, дипломы и другую продукцию.

За год обычно выполняется 3,6 тысячи заявок. Услугами коворкинг-центров пользуются более 2 тысяч НКО.

До этого стало известно, что с начала 2024 года коворкинг-центры НКО посетили более 18 тысяч человек. В центрах можно проводить мероприятия разных форматов: от индивидуальных консультаций до фестивалей. Пространства оборудованы необходимой техникой и мебелью.

