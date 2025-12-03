Форма поиска по сайту

03 декабря, 06:35

Общество
Голикова: самыми востребованными профессиями в РФ в ближайшие годы будут швеи и сварщики

Голикова назвала самые востребованные профессии в РФ на ближайшие годы

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самыми востребованными профессиями на российском рынке труда в следующие 7 лет будут швеи и сварщики. Об этом она рассказала на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", – цитирует Голикову ТАСС.

Она добавила, что буквально на днях будет завершено формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. Вице-премьер поблагодарила работников, их трудовые коллективы и семьи за то, что они делают возможным технологическое лидерство и суверенитет страны.

Ранее Владимир Путин заявил о сохранении в стране рекордно низкой безработицы в размере 2,2%. По словам президента, Россия предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы.

Как отмечала HR-эксперт Наталья Маслова, работодатели в будущем будут отдавать предпочтение метакомпетенциям, а не узким профессиональным умениям, известным как хард-скиллы. Не менее важной окажется креативность, способность быть открытым к новому, а также навык критического мышления.

Десятки компаний представили программы стажировок на карьерном форуме-выставке в Москве

