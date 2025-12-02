Путин заявил о сохранении рекордно низкой безработицы в России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил о сохранении в стране рекордно низкой безработицы в размере 2,2%.

"Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы", – отметил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. По его словам, в начале года численность работников, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, составляла около 98 тысяч человек, на конец июня – 153 тысячи, а к августу этот показатель достиг 199 тысяч.

Кроме того, как сообщал Путин, увеличилась численность зарегистрированной безработицы. В начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня это была уже 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч. При этом на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров, отметил президент.

