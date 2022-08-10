В Великобритании готовятся к возможному отключению газа на несколько дней зимой – СМИ

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Великобритания прорабатывает несколько вариантов развития событий в случае дальнейших сокращений поставок российского газа на мировые рынки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, один из вариантов предусматривает отключение газа в январе 2023 года на четыре дня. Как утверждает издание, это потребуется, если сократятся поставки газа не только из РФ, но и из Норвегии, а зима окажется особенно холодной.

В свою очередь, в министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии пояснили, что не рассматривают указанный сценарий в качестве вероятного. Кроме того, в ведомстве добавили, что жилые дома и предприятия получат необходимые газ и электричество в любом случае.

Ранее эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич заявил, что горячий душ в Чехии превратится в роскошь предстоящей зимой из-за антироссийских санкций.

Один из сценариев газового кризиса в стране предполагает экономию. По словам Лазаревича, в таком случае в чешских квартирах придется снизить температуру на 1 градус.

До этого сообщалось, что власти Сербии фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, бюджет страны кровоточит, чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной и других сферах.

Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

