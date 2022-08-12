Пушков предупредил ЕС о тяжелых последствиях от эмбарго на российскую нефть

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Евросоюз ждет тяжелые последствия в случае введения эмбарго на нефть РФ, однако у него еще есть время их избежать, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго", – написал он в своем телеграм-канале.

Пушков добавил, что данная мера противоречит принципу Евросоюза, согласно которому, санкции должны оказывать влияние на Россию сильнее, чем на страны ЕС, а в данном случае выходит наоборот.

1 августа газета Financial Times сообщила, что Запад решил воздержаться от введения ограничительных мер на продажу российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей.

Отмечалось, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения. Кроме того, в конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности.

