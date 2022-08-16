Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе

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Рост биржевых цен на газ в Европе в летнее время является "невиданным событием", в это время обычно фиксируется их снижение, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"В результате мы видим такой рост цен, что совершенно нехарактерно. С ужасом думаешь, что будет дальше, в отопительный сезон, когда обычно цены растут. Сбить их, наверное, может только дополнительный приток газа на рынок, а дополнительному притоку взяться неоткуда, кроме как из "Северного потока – 2", который готов к запуску, и он мог бы спасти Европу, дав дополнительные объемы газа, что привело бы к снижению цен", – сообщил он в беседе с RT.

Среди причин увеличения стоимости газа аналитик назвал проблемы в энергобалансе Европы и проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи.

Правосудов также напомнил о планах Европы увеличить закачку газа в подземные хранилища до 80–90%.

При этом европейские страны считают "белым флагом" запуск "Северного потока – 2", однако получение газа по газопроводу "Северный поток – 1" они в таком ключе не рассматривают.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубических метров. Такой показатель был зафиксирован впервые с 8 марта 2022 года.

С начала дня рост стоимости голубого топлива составил 11,5%. Так, сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до 2 412 долларов за тысячу кубометров.

