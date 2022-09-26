ЕС отложит решение по введению ограничения цен на российскую нефть – СМИ

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Евросоюз пока не будет принимать решения о введении верхнего ограничения цен на российскую нефть. Это связано с сохраняющимися разногласиями между странами, входящими в ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что некоторые страны, в том числе Венгрия и Кипр, выступают против введения потолка цен на российскую нефть, в то время как в ЕС подобные решения принимаются лишь единогласно.
По информации агентства, многие детали возможного ограничения все еще обсуждаются.
Ранее в СМИ со ссылкой на источник сообщали, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации.
При этом собеседники агентства заявили, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями. Несмотря на новые усилия ЕК и некоторых стран – членов Евросоюза, возможность достижения договоренности по установлению потолка цен на нефть из РФ остается под вопросом.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.
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