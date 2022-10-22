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08:50

Политика

Американский разведчик рассказал о главном преимуществе России перед Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что основное преимущество России перед Украины заключается в наличии у первой энергоресурсов, которые позволят ей не замерзнуть зимой. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У них (у россиян. – Прим. ред.) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество", – сказал военный.

Он подчеркнул, что Украина находится в слабой позиции, поскольку у нее нет ничего, чтобы пережить морозы. Он напомнил, что из-за этого Киев даже умолял НАТО передать ему комплекты зимней экипировки

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города. По его словам, даже если зима будет относительно теплой, для этого все равно хватит недели.

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