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Власти Дании не пустили в страну заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, он планировал посетить региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое должно состояться Копенгагене. Об этом сообщило российское диппредставительство.

"12–14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ. Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения О. О. Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", – указано в телеграм-канале посольства РФ в Дании.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом, из-за чего он не смог принять участие в Конгрессе дружбы народов.

Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский отмечал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что власти Молдавии не пустили Минниханова ради высокой оценки Евросоюза и США.

По его мнению, Молдавия, или по крайней мере ее президент, старается быть "в контексте антироссийской повестки", которую выстроил Запад на фоне проведения Россией спецоперации.



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